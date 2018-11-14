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Сусо не исключает потенциальный трансфер в Реал, который проявляет к нему интерес

19:40 41 Читати українською
Сусо не исключает потенциальный трансфер в Реал, который проявляет к нему интерес
Сусо / Mediaset

Хавбек Милана Хесус Сусо хотел бы поиграть за мадридский клуб, который готов выплатить его клаусулу.

"Я чувствую себя нужным Милану. Я счастлив и у меня хорошие отношения с тренером. Переход в Реал Мадрид? Я очень хорошо чувствую себя в Милане, но понятно, что всегда приятнее играть дома.

Когда крупнейшие клубы мира следят за тобой, можно только гордиться. Это значит, что ты все делаешь правильно. Игра в таком клубе может сделать вас счастливым", – сказал Сусо на Radio Marca.

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Ранее появилась информация, что Реал интересуется Сусо и готов выплатить клаусулу, которая прописана в его контракте с Миланом – около 40 млн евро.

В этом сезоне испанец является явным лидером кризисного Милана. Сусо забил 4 гола и оформил 8 ассистов в Серии А, а также имеет вторую лучшую среднюю оценку в чемпионате от ведущих итальянских изданий после Криштиану Роналду.

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