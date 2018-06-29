toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
УРУГВАЙ - ПОРТУГАЛИЯ ФРАНЦИЯ - АРГЕНТИНА Новости ЧМ 2018

Сусо может перейти в Реал

30 июня 07:30 2 Читати українською
Сусо может перейти в Реал
Хесус Сусо / Фото Getty Images

Полузащитник Милана Хесус Сусо может перебраться в мадридский Реал.

Агент нападающего Милана Хесуса Сусо Алессандро Лучо предложил услуги своего клиента мадридскому Реалу, сообщает Marca.

В контракте 24-летнего хавбека, которым также интересуются Интер и Атлетико, прописаны отступные в размере 40 млн евро.

Милан дисквалифицировали из Лиги Европы 2018/19

Стоит отметить, что новый главный тренер мадридцев Хулен Лопетеги работал с игроком в юношеской и молодежной сборной Испании.

24-летний испанец в прошлом сезоне Серии А принял участие в 34 матчах, забил 6 голов и отдал 9 голевых передач.

"Шевченко може допомогти мені". Фабріціо Раванеллі – ексклюзивне інтерв'ю про Ювентус, Лобановського і Україну

Теги
Трансферы Трансферы Милана Трансферы Чемпионата Испании Трансферы Чемпионата Италии Хесус Сусо Хесус Сусо Милан Милан Реал Мадрид Реал Мадрид Испания
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
21
час
:
12
мин
Франция
17:00
Аргентина
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук