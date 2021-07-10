Президент Олимпика Владислав Гельзин рассказал о будущем клуба, который накануне отказался от участия в УПЛ.

"Возможность того, что Олимпик продолжит выступления, существует. Но уже с другими инвесторами и руководителями.

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Если их желания совпадут с возможностями, Олимпик может дальше играть. Лично мы поддерживаем это и будем только за, если команда продолжит выступления. В какой именно лиге – об этом говорить преждевременно, но, конечно, хотелось бы, чтобы это дело продолжалось среди профессионалов", – цитирует Гельзина Sportarena.

Напомним, после официального письма Олимпика УПЛ подтвердила, что донецкий клуб исключат из числа участников Всеукраинских соревнований по футболу среди профессиональных команд сезона 2021/22.

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