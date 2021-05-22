Суркис назвал единственного игрока из УПЛ, которого Динамо пыталось приобрести
Президент Динамо Игорь Суркис поделился мыслями относительно возможного усиления клуба игроками из украинской Премьер-лиги.
"Я не вижу таких футболистов в УПЛ, которые были бы сильнее моих молодых игроков.
Кухаревич: Было общение с Динамо и Шахтером, но быстро закончилось
Да, мы хотели купить Кухаревича из Руха, но президент (Григорий Козловский, – Футбол 24) нормально ответил, что смотрит исключительно на возможность продажи на Запад. Других футболистов я не вижу, кто мог бы конкурировать", – сказал Суркис в интервью ПРОФУТБОЛ Digital.
Напомним, Кухаревич летом покинет Рух – 19-летний украинец с 1 июля будет выступать за французский Труа.
"Яшин помилився, Беца врятував ворота": перший олімпійський чемпіон та друг Пушкаша мріяв про Карпати і малював шедеври