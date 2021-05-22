"Я не вижу таких футболистов в УПЛ, которые были бы сильнее моих молодых игроков.

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Да, мы хотели купить Кухаревича из Руха, но президент (Григорий Козловский, – Футбол 24) нормально ответил, что смотрит исключительно на возможность продажи на Запад. Других футболистов я не вижу, кто мог бы конкурировать", – сказал Суркис в интервью ПРОФУТБОЛ Digital.

Напомним, Кухаревич летом покинет Рух – 19-летний украинец с 1 июля будет выступать за французский Труа.

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