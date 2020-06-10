Суркисы выиграли апелляцию у ПриватБанка на сумму более 250 миллионов долларов

Киевский апелляционный суд не изменил решение Печерского районного суда по делу семьи Суркисов против ПриватБанка.

Киевский апелляционный суд 10 июня отклонил апелляционную жалобу Кабинета Министров Украины на решение Печерского райсуда Киева от 9 февраля 2017 об обязательствах ПриватБанка (Киев) выполнять условия депозитных договоров, заключенных кипрской филиалом банка с оффшорными компаниями братьев Суркисов на сумму почти 257 млн, сообщает Интерфакс-Украина.

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Юридический советник ПриватБанка Андрей Пожидаев рассказал, что компания готовится к подаче кассационной жалобы и рассмотрения этого дела Верховным Судом Украины.

Напомним, в мае 2017 года Окружной админсуд Киева признал незаконным и отменил решение комиссии НБУ о признании связанными с ПриватБанком лицами семью Суркисов. Суд также отменил приказы временного администратора ПриватБанка, касающиеся счетов физических лиц. Киевский апелляционный административный суд подтвердил это решение и обязал банк вернуть деньги.

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