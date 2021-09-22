Об отказе в удовлетворении исковых требований братьев Суркисов сообщил адвокат Илья Новиков, который заявил, что попытка скомпрометировать национализацию Приватбанка и взыскать с государства Украина 350 млн долларов провалилась.

"Сегодня вышло решение Лондонского суда, которым полностью отказано Игорю Суркису и группе компаний, принадлежащих его семье, в иске о национализации Приватбанка. Иск на сумму более 350 миллионов долларов. Были заявлены претензии к пятому Президенту Украины Петру Порошенко и бывшей главе Нацбанка Гонтаревой. Эти претензии суд признал несостоятельными", – отметил юрист.

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По его словам, представители украинского МИД пытались ввести Лондонский суд в заблуждение, отправив официальное письмо о том, что Украина в лице МИД отказалась от государственного суверенного иммунитета по этому иску.

"Если бы суд признал эту версию, в конечном счете платить 350 миллионов долларов плюс проценты пришлось бы из бюджета Украины. Формально говоря, отказ от иммунитета имеет последствия, что государство полностью принимает в иностранном суде на себя ответственность за действия конкретных должностных лиц. Провалилась попытка скомпрометировать , прежде всего, национализацию Приватбанка и все, что с этим связано. И провалилась попытка взыскать с государства Украина колоссальные деньги – около 350 млн долларов.

Нас очень интересует попытка украинских чиновников, в частности, чиновников МИД помочь Суркису и его компаниям в этой попытке, в этом покушении, в этой оборудке. Я думаю, что НАБУ и СБУ имеют все основания, – это официальный документ, решение суда Соединенного Королевства, – начать досудебное расследование по поводу того, каким образом, кто занимался и кто ответственен за это покушение, за попытку ввести в заблуждение Британский суд и создать условия для избавления Украины суверенного иммунитета в этом суде", – отмечает адвокат Игорь Головань.

"Суркису придется обсуждать вопрос о компенсации судебных расходов. Согласно английскому праву, этот вопрос обсуждается отдельно, он не решается автоматически и в день вынесения решения. На данный момент эти расходы составляют уже более 2 миллионов долларов", – подытожил Илья Новиков. Полный текст заявлений адвокатов доступен на сайте партии Европейская Солидарность.

Напомним, в мае 2017 года Окружной админсуд Киева признал незаконным и отменил решение комиссии НБУ о признании связанными с Приватбанком лицами семью Суркисов. Суд также отменил приказы временного администратора Приватбанка, касающиеся счетов физических лиц. Киевский апелляционный административный суд подтвердил это решение и обязал банк вернуть деньги.

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