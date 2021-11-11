"Я хотел это сделать еще до чемпионата мира U-20. Но из-за уважения к Игорю и Григорию Суркисам я этого не сделал. Обсуждал с ними этот вопрос, потому что я стал бы легионером в Динамо. Они сказали, что это неважно – буду я легионером или нет. Сказали, что я еще молод и мне нужно дать время, чтобы осознанно принять решение.Таким образом они меня немного остановили и дали возможность подумать. Прошло время, мы выиграли чемпионат мира, а затем я получил травму, когда должен был дебютировать за сборную Грузии. Еще тогда я должен был сменить гражданство.

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Причина такого решения? Я горжусь своей родиной и знаю, что я грузин. Украина – мой второй дом. До сих пор держу руку на сердце, когда играет гимн. Это не значит, что я предал эту страну. Я грузин изначально. Гражданство Украины я принял, чтобы играть в Динамо. Тогда в ДЮФЛ нельзя было играть легионерам. Меня спросили, есть ли у меня родственники из Украины. Я сказал, что есть по бабушкиной линии, и меня попросили сменить гражданство.

Еще один фактор, который повлиял на мое решение играть за сборную Грузии – мой дедушка. Он очень этого хотел. Когда его не стало, я принял окончательное решение выступать там", – резюмировал Цитаишвили в интервью МУХА.

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