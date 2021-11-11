Суркисы отговаривали Цитаишвили от смены гражданства – хавбек мог сам лишить себя титула чемпиона мира
Полузащитник Черноморца (права принадлежат Динамо) Георгий Цитаишвили признался, что давно планировал вернуть себе гражданство Грузии.
"Я хотел это сделать еще до чемпионата мира U-20. Но из-за уважения к Игорю и Григорию Суркисам я этого не сделал. Обсуждал с ними этот вопрос, потому что я стал бы легионером в Динамо. Они сказали, что это неважно – буду я легионером или нет. Сказали, что я еще молод и мне нужно дать время, чтобы осознанно принять решение.Таким образом они меня немного остановили и дали возможность подумать. Прошло время, мы выиграли чемпионат мира, а затем я получил травму, когда должен был дебютировать за сборную Грузии. Еще тогда я должен был сменить гражданство.
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Причина такого решения? Я горжусь своей родиной и знаю, что я грузин. Украина – мой второй дом. До сих пор держу руку на сердце, когда играет гимн. Это не значит, что я предал эту страну. Я грузин изначально. Гражданство Украины я принял, чтобы играть в Динамо. Тогда в ДЮФЛ нельзя было играть легионерам. Меня спросили, есть ли у меня родственники из Украины. Я сказал, что есть по бабушкиной линии, и меня попросили сменить гражданство.
Еще один фактор, который повлиял на мое решение играть за сборную Грузии – мой дедушка. Он очень этого хотел. Когда его не стало, я принял окончательное решение выступать там", – резюмировал Цитаишвили в интервью МУХА.
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