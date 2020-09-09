Верховный суд удовлетворил ходатайство Приватбанка и остановил выполнение решения от 2017 года о взыскании 350 млн долларов в пользу компаний братьев Суркисов.

"Удовлетворяя ходатайство, Верховный Суд учел, что постановлением Печерского районного суда города Киева от 2 сентября 2020-го определен порядок выполнения постановления Печерского районного суда города Киева от 9 февраля 2017-го по делу № 757/7499/17-ц, в частности, путем взыскания с АО КБ "ПРИВАТБАНК" денежных средств в сумме 347 млн долларов США.

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Коллегия судей признала обоснованность наступления рисков для заявителя до принятия решения судом кассационной инстанции по этому делу, а также вероятность затруднения поворота исполнения судебного решения в случае его отмены Верховным Судом.

Применяя такое приостановление исполнения, суд не осуществляет оценку обоснованности поданной кассационной жалобы, а лишь устанавливает существование угроз обеспечению баланса интересов сторон", – говорится в сообщении суда.

Напомним, в мае 2017 года Окружной админсуд Киева признал незаконным и отменил решение комиссии НБУ о признании связанными с Приватбанком лицами семью Суркисов. Суд также отменил приказы временного администратора Приватбанка, касающиеся счетов физических лиц. Киевский апелляционный административный суд подтвердил это решение и обязал банк вернуть деньги.

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