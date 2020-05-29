Суркисы и тренеры Динамо смогут ходить на футбол – правительство приняло специальное решение

Кабинет министров Украины разрешил участникам и лицам старше 60 лет быть привлеченным к организации и проведению спортивных соревнований.

Соответствующее решение было принято сегодня на внеочередном заседании правительства, сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

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"Они могут тренировать, обслуживать, судить соревнования и быть представителями профессиональных спортивных клубов. Это снятие ограничений распространяется также и на мероприятия, внесенные в Единый календарный план Министерства молодежи и спорта", – написал Немчинов на своей странице в Facebook.

Ранее чиновники приняли решение, согласно которому после возобновления соревнований на территории украинских стадионов во время матчей могут находиться не более 200 человек от 18 до 60 лет.

Напомним, что президенту Динамо Игорю Суркису – 61 год, а его старшему брату, экс-президенту ФФУ и бывшему вице-президенту УЕФА Григорию Суркису – 70 лет. Запрет касался и некоторых тренеров первой команды Динамо – Вадима Евтушенко (62) и Михаила Михайлова (60).

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