"Суркиса пригласили из Офиса Президента": народный депутат рассказал новые подробности конфликта в VIP-ложе Олимпийского

Комитет Верховной Рады по вопросам молодежи и спорта на своем заседании 16 октября таки обсуждал конфликт президента УАФ Андрея Павелко и экс-вице-президента УЕФА Григория Суркиса. Правда, в закрытом режиме.

Об этом Футбол 24 рассказал член комитета, народный депутат фракции "Слуга народа" и бывший спортивный журналист Георгий Мазурашу.

"То, о чем мы говорили без присутствия гостей и прессы, я не могу комментировать. Если бы это было "для прессы", комитет до конца был бы в эфире и открытым. Об этом конфликте я узнал от очевидца. Был неприятно удивлен. Считаю, что это недопустимо для людей "такого полета". И, в первую очередь, это касается Андрея Павелко, который, как мне рассказали, спровоцировал конфликт", – сообщил он.

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Мазурашу считает: даже если Павелко, "допустим, лично ненавидит" Суркиса, то как руководитель УАФ, он, по мнению депутата, не имел морального права допускать некорректности относительно "знаковой для нашего футбола личности – главного "виновника" того, что Украина принимала финальную часть Евро-2012".

Депутат также отметил, что в президентскую ложу Олимпийского не заходят без приглашения. "О приглашении я спросил у Григория Михайловича, он сказал, что его пригласили из Офиса Президента", – отметил он.

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