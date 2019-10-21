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"Суркиса пригласили из Офиса Президента": народный депутат рассказал новые подробности конфликта в VIP-ложе Олимпийского

15:15 191 Читати українською
"Суркиса пригласили из Офиса Президента": народный депутат рассказал новые подробности конфликта в VIP-ложе Олимпийского
Андрей Павелко и Григорий Суркис / Фото с открытых источников

Комитет Верховной Рады по вопросам молодежи и спорта на своем заседании 16 октября таки обсуждал конфликт президента УАФ Андрея Павелко и экс-вице-президента УЕФА Григория Суркиса. Правда, в закрытом режиме.

6’ Роман Яремчук
27’ Андрей Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
 
Криштиану Роналду 73’
6’ Роман Яремчук
27’ Андрей Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
73’ Криштиану Роналду

Об этом Футбол 24 рассказал член комитета, народный депутат фракции "Слуга народа" и бывший спортивный журналист Георгий Мазурашу.

"То, о чем мы говорили без присутствия гостей и прессы, я не могу комментировать. Если бы это было "для прессы", комитет до конца был бы в эфире и открытым. Об этом конфликте я узнал от очевидца. Был неприятно удивлен. Считаю, что это недопустимо для людей "такого полета". И, в первую очередь, это касается Андрея Павелко, который, как мне рассказали, спровоцировал конфликт", – сообщил он.

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Мазурашу считает: даже если Павелко, "допустим, лично ненавидит" Суркиса, то как руководитель УАФ, он, по мнению депутата, не имел морального права допускать некорректности относительно "знаковой для нашего футбола личности – главного "виновника" того, что Украина принимала финальную часть Евро-2012".

Депутат также отметил, что в президентскую ложу Олимпийского не заходят без приглашения. "О приглашении я спросил у Григория Михайловича, он сказал, что его пригласили из Офиса Президента", – отметил он.

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Источник: Футбол 24
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УАФ Андрей Павелко Сборная Украины Григорий Суркис Украина - Португалия
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