Суркис жалеет, что не продал Милевского в Шахтер, – Палкин

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин признался, что в свое время донецкий клуб делал предложение киевскому Динамо по трансферу форварда Артема Милевского.

"Давно, но мы интересовались Милевским. Даже предложение делали, по-моему. Но нам отказали. Думаю, Игорь Суркис жалеет сейчас, что он отказал. Не было такого понятия, как "торговались". Мы отправили им предложение, а нам отказали. На этом и закончили.

Суркис бы вывез нас в лес, – Милевский прокомментировал 6-матчевую безвыигрышную серию Динамо

Не вижу проблемы, если футболист Динамо перейдет к нам, и наоборот. На поле мы конкуренты, но при чем здесь трансферная деятельность и взаимоотношения. У меня прекрасные отношения с Резо Чохонелидзе (генеральный директор Динамо – прим. Футбол 24). Он – замечательный специалист", – сказал Палкин в эфире программы Великий футбол.

Напомним, сейчас бывший форвард сборной Украины защищает цвета Динамо Брест, с которым уверенно лидирует в текущем чемпионате Беларуси.

"Туди хоч Михайличенка, хоч Моурінью – все марно": чому проблема Динамо – не в тренері