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Суркис жалеет, что не продал Милевского в Шахтер, – Палкин

06:00 87 Читати українською
Суркис жалеет, что не продал Милевского в Шахтер, – Палкин
Сергей Палкин / ФК Шахтер

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин признался, что в свое время донецкий клуб делал предложение киевскому Динамо по трансферу форварда Артема Милевского.

"Давно, но мы интересовались Милевским. Даже предложение делали, по-моему. Но нам отказали. Думаю, Игорь Суркис жалеет сейчас, что он отказал. Не было такого понятия, как "торговались". Мы отправили им предложение, а нам отказали. На этом и закончили.

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Не вижу проблемы, если футболист Динамо перейдет к нам, и наоборот. На поле мы конкуренты, но при чем здесь трансферная деятельность и взаимоотношения. У меня прекрасные отношения с Резо Чохонелидзе (генеральный директор Динамо – прим. Футбол 24). Он – замечательный специалист", – сказал Палкин в эфире программы Великий футбол.

Напомним, сейчас бывший форвард сборной Украины защищает цвета Динамо Брест, с которым уверенно лидирует в текущем чемпионате Беларуси.

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Динамо Киев Динамо Киев Игорь Суркис Сергей Палкин Артем Милевский Артем Милевский Шахтер Шахтер
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