"Я неоднократно говорил, что мне жаль, что такой человек, как Ярославский, ушел из футбола. Он искренне любил свою команду, он действительно любил футбол. Да, мы ссорились, спорили, выясняли отношения, но он сражался за свою команду так же, как и я за свою. Сейчас матч Заря – Динамо сыграли, и теперь непонятно, какой поединок будет центральным в следующем туре.

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А раньше как: Днепр против Металлиста, Шахтер с Динамо, Шахтер с Металлистом, Динамо с Карпатами... Это был чемпионат европейского уровня. Но многие команды исчезли, кто-то бросил команды. Ярославский объяснил, почему он вынужден был уйти, и возразить ему трудно. Но если он хочет возродить футбол в Харькове, общественность ему должна всячески помогать в этом. Более того, скажу откровенно, я тоже готов помочь. К примеру, на стадии формирования команды даже своих футболистов готов отпустить – у нас много игроков, и не все ребята бывают востребованными.

Конкуренции точно не боюсь. Он говорит, чтобы мы боялись, но я так же могу и ему ответить. У нас были прекрасные игры в Премьер-лиге. Единственное, с чем я могу не согласиться, – это ультиматумы болельщикам, которые, по его словам, должны заполнять стадион на каждую игру. Конечно, он привык, что на футбол ходили по 30 тысяч человек. Но если команда будет показывать игру, то людей не нужно будет насильно загонять на трибуны – они сами будут приходить. Как было раньше", – сказал Суркис в программе Цыганык Live.

Напомним, недавно Александр Ярославский, который был президентом Металлиста с 2005 по 2012 годы, сделал официальное заявление о намерениях возродить харьковский коллектив.

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