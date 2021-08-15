"Возможно, наша трансферная кампания еще не закончилась. Давайте будем оценивать ее после 3-4 месяцев, потому что новички еще не готовы. Шкурину еще надо набирать. Надеюсь, что в следующей игре мы увидим его на поле. Тому же Кулачу надо привыкнуть к игре Динамо.

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Одна из наших потерь – это Вербич, которого ждем с нетерпением. Потому что когда он в хорошем состоянии, то у нас совсем другая атака. Буяльский не мог играть с Интером из-за микроповреждения. Миколенко не полетел в Милан. Есть проблемы. Нужно подвести команду к одинаковому функциональному состоянию. Спарринг с Интером только на пользу. Подписания до конца окна? Возможно, кто-то уйдет, возможно, кого-то подпишем. Всякое может быть", – сказал Суркис в комментарии ПРОФУТБОЛ Digital.

Добавим, что этим летом Динамо пригласило шесть игроков – Антюха, Рамиреса, Шкурина, Кулача, молодых Бузаса и Диалло.

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