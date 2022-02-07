Президент Динамо Игорь Суркис объяснил, почему предпочитает отдать Гио в аренду в УПЛ, вместо того, чтобы получить за него живые деньги.

"У меня было очень неплохое предложение из МЛС по Цитаишвили. За него предлагали до 3 миллионов долларов, но я убедил его остаться.

Черноморец может подписать экс-голкипера Динамо

Зачем? Чтобы развиваться в украинском чемпионате. И оставаться на виду у тренеров Динамо", – сказал Суркис в комментарии программе "ТаТоТаке".

Напомним, сейчас Цитаишвили выступает на правах аренды за Черноморец. В текущем сезоне Георгий провел за "моряков" 15 матчей, в которых забил 1 гол. Его контракт с киевлянами действует до 30 июня 2025 года. Transfermarkt оценивает игрока в 1 млн евро.

Динамо не обыграло Левски: Киев привозит гол сам себе, травма лидера, камбэк Беседина и эксперименты с позициями