"Ваната действительно хочет видеть у себя Жирона. Насколько известно мне, ее предложение оценивается в 10 млн евро и включает 40% с будущей перепродажи.

Ванат может перебраться из Динамо в Жирону – топ-источник сообщил трансферную бомбу в стиле Довбика

В отличие от Динамо, в Испании верят в возможность повторить успешную историю с Довбиком (за 7 млн купили, за 30 млн продали).

Этим летом это единственное предложение по футболисту. Однако со стороны братьев Суркисов пока слышно категорическое "нет" и намек на клаусулу в 20 млн. Сам Ванат знает об интересе из Каталонии и заявляет о желании покинуть Киев. Семья игрока пытается достучаться до владельцев Динамо.

Предполагаю, что тщетно. Владислава не отпустят и получат повторение ситуации с Бражком (которого не отпустили в английский Вулверхэмптон, – прим.), то есть +1 демотивированный игрок в коллективе", – написал Бурбас на своей странице в Telegram.

Напомним, Ванат – воспитанник Динамо. В текущем сезоне провел за киевлян 7 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 2 ассиста. Контракт 23-летнего нападающего с "бело-синими" действует до лета 2027-го. Transfermarkt оценивает игрока в 15 млн евро.

К слову, ныне за Жирону выступает Виктор Цыганков, который в свое время тоже перешел в каталонский клуб из Динамо.

