"Вы же видите, сейчас у нас играют много молодых ребят. Очень сложно сейчас пригласить кого-то в Динамо. Мы хотели подписать румынского нападающего. Мирча Луческу обо всем договорился, но родители футболиста запретили ему переезжать в Украину.

Суркис готов вернуть Яремчука в Динамо и раскрыл, кто стал причиной трансфера Цыганкова

Продолжается война, и наши ребята должны понимать, что сейчас трудно пригласить кого-то. Это шанс для них, нужно им воспользоваться. Иначе – война завершится нашей победой, и мы снова будем искать в команду иностранцев", – сказал Суркис в эфире ПРОФУТБОЛ Digital.

К слову, после полномасштабного вторжения Динамо все же смогло подписать двух легионеров – Джастина Лонвейка и Кахима Пэрриса. Нападающий, о котором говорит президент киевлян, это Даниэль Параскив. Земляк Мирчи Луческу являлся приоритетом клуба на трансферном рынке, но договориться о переходе стороны так и не смогли.

Динамо обыграло Минай, прервав серию поражений в Киеве – голы молодежи принесли успех Луческу