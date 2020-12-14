"За это время Луческу уже совершил несколько подвигов. Первый – выиграл Суперкубок Украины и идет на первом месте в чемпионате.

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А самый главный подвиг со многими восклицательными знаками – это то, что он вышел в Лигу чемпионов и пробился в весеннюю части Лиги Европы. Для нас важен и чемпионат Украины, и еврокубки. Надо играть на всех фронтах", – заявил Суркис в комментарии Великому футболу.

Добавим, что Динамо завершило первый круг лидером УПЛ (у Шахтера на 4 очка меньше и матч в запасе). Киевляне заняли третье место на групповом этапе ЛЧ и гарантировали себе 1/16 финала Лиги Европы.

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