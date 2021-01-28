"Отец с мамой прожили 66 лет. Ссорились, у отца всегда было свое мнение. Но оно менялась очень быстро – если мама обижалась, он умел дать заднюю. Папа очень любил маму. Он к ней прислушался, но не сразу все признавал. Они ругались, вы будете смеяться, из-за одного – если кто-то приходил в дом, то мой папа сразу предлагал поиграть в карты. В преферанс, в деберц я его научил играть. Он предлагал. Он так получал удовольствие. В шахматы.

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Но мама хотела общаться с гостями и активно участвовать в этом. Поэтому она на него злилась. Она ему устраивала истерики. Но когда отец понял, что не надо так часто огорчать маму, он выбрал другой путь.

Отец уже лет в 90 изобрел такой способ. У нас, вы знаете, были автоматы, казино везде, в каждом киоске, как говорится. Он выходил с кульком хлеба кормить голубей – таким образом он отпрашивался у мамы. Он действительно кормил голубей – она ​​это видела из окна. Но потом удалялся – и заходил в какие-то игровые автоматы, поиграл там час-полтора и возвращался домой. Мама говорит: "Где ты был так долго?" – "Я же ходил. Там голуби, там голуби. Надо везде покормить". А мне он говорит: "Ты знаешь, я иду, а у меня немножко сердце давит. А захожу в автоматы – у меня все прекращается".

Он не играл на деньги большие – на какие-то копейки играл. Выигрывал, проигрывал. Но это ему доставляло удовольствие. Но он же никогда не играл раньше, чтобы вы понимали. Отец не играл в карты. Он играл только в шахматы. Он читает до сих пор – не уснет, пока что-то не прочитает. Я ему на день рождения iPhone подарил, начал объяснять все. Он выбросил и взял простую Nokia. Знаете, что он делает? Каждый номер набирает по памяти – в 101 год", – рассказал Суркис в интервью Youtube-каналу "В гостях у Гордона".

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