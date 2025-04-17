Президент Динамо Игорь Суркис наслаждается семейными мгновениями в компании своего 4-месячного внука Александра.

Яна и Игорь Суркисы / фото из соцсетей

На личной странице дочери президента Динамо Яны Суркис появилось милое видео. В кадре – малыш, который уже знакомится с футбольным мячом: дедушка с удовольствием приобщает его к любимой игре с малых лет.

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Добавим, что отцом мальчика является защитник Динамо Кристиан Биловар.

Напомним, ребенок родился в декабре 2024 года. Дочь Игоря Михайловича – Яна Суркис – подарила жизнь мальчику в свой день рождения.

К слову, сейчас Динамо возглавляет турнирную таблицу УПЛ, имея в своем активе 60 очков.

Ігор Суркіс грається зі своїм 4-місячним внуком pic.twitter.com/3BpJEiE0nt — Dynamomania.com (@dynamomania_com) April 17, 2025

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