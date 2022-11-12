"10 ноября в Октябрьском дворце был концерт. Мы праздновали окончание сезона. И самое интересное, что мы – ветераны, а есть ветераны 1986, 1974 годов. Я их называю "очень ветераны". Это я сейчас к вам, действующим динамовцам, обращаюсь.

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Они поднимали Динамо, прославляли. Поскольку Игорь Михайлович вообще нихрена не дает, ничего, никаких денег "очень ветеранам", я обращаюсь к тебе, Сергей Сидорчук, как к капитану команды. Собирай деньги ежемесячно. Надо, я буду приезжать к тебе в Конча-Заспу и будем помогать "очень ветеранам". Я тебе позвоню, друг, и начинай собирать. Будете собирать – хорошо. Не будете – значит, вы очень "классные", – сказал Леоненко в эфире своего YouTube-канала.

Напомним, Леоненко выступал за Динамо с 1992 по 1998 годы, забив 79 голов в 129 матчах.

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