Суркис: В УАФ очень бились, чтобы я не пришел на стадион – говорят, даже пили шампанское

Президент Динамо Игорь Суркис высказался о запрете посещать стадионы людям, которые старше 60 лет.

"Нашей Ассоциации было нужно, чтобы я, человек, которому 61 ​​год, не пришел на стадион. Там за это очень бились и радовались. Говорят, даже пили шампанское. Но у нас ведь не советская власть. Мы сделали все возможное, чтобы справедливость восторжествовала.

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Я о себе не думал. Я бы в любом случае пришел бы на стадион – заплатил бы штраф. Я президент клуба, который финансирует команду. И мне запрещают присутствовать на матче? Это нонсенс. Я найду, как себя обезопасить. У нас Михайлову, тренеру вратарей, 61 год. Евтушенко, администратор команды – это люди, которые работают на футбол. Министр здравоохранения абсолютно правильно отреагировал. Я сидел один, вокруг меня никого не было", – сказал Суркис в комментарии для ТаТоТаке.

Напомним, что протокол рестарта УПЛ изначально предполагал, что на стадионы не пустят лиц старше 60 лет. Однако позже Кабинет министров Украины разрешил таким людям быть вовлеченными в организацию и проведение спортивных соревнований.

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