Экс-игроки Динамо Артем Кравец и Евгений Хачериди покинут свои должности в киевском клубе.

Президент Динамо Игорь Суркис решил уволить Артема Кравца и Евгения Хачериди, сообщает Telegram-канал Динамо Киев Inside.

Кравец после завершения карьеры футболиста работал советником Суркиса. Хачериди же работал в киевском клубе селекционером.

"Решение принял президент клуба. Трансферная история (или же ее отсутствие) подошла к финишу. Такие вот дела", – заявили в Telegram-канале.

Напомним, что недавно в СМИ появились слухи, что Хачериди может возобновить свою футбольную карьеру в Черноморце.

