"С Цыганковым мы будем встречаться, вот он отдохнет. Я уверен, что Витя – патриот клуба и своей страны. Уверен, что он не может покинуть Динамо просто так", – заявил Суркис в программе Цыганык Live.

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Отметим, что контракт Цыганкова истекает летом 2023 года, поэтому уже этой зимой Виктор может договориться с новым клубом о бесплатном переходе.

Напомним, в текущем сезоне Цыганков провел за Динамо 28 матчей во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал 6 ассистов. Transfermarkt оценивает игрока в 25 млн евро.

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