Суркис упрекнул УАФ за давление на арбитров – экс-форвард Динамо получил ярлык "бывшая легенда"

Президент киевского Динамо Игорь Суркис агрессивно отреагировал на заявления вице-президента УАФ Олега Протасова относительно работы судейского корпуса.

"Лозунги и призывы не поднимут профессиональный уровень судейского корпуса ни на йоту. Комитет арбитров регулярно и системно, а не в связи с тем, что "наступает пора решающих матчей", как говорит Протасов, должен готовить качественных специалистов и отвечать за результаты их работы.

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Даже если это примитивная агитация трудящихся в стиле партсобрания. Он что, имеет тот же статус и полномочия, и Лучано Лучи? На мой взгляд, администрация УАФ, прежде всего, должна создать необходимые условия для организации судейства в УПЛ и ПФЛ на уровне европейских стандартов. И тогда не нужно будет накануне каждого тура произносить воспитательные пафосные речи, обращенные к чести и совести отдельных судей.

Как тут удержаться от сарказма, глядя на чиновников Дома футбола, которые поспешили повесить себе на грудь медальки за внедрение в наш чемпионат системы VAR. А что в итоге? Поспешили – людей насмешили? Но реально футбольному сообществу не до смеха, видя то, как неадекватно используется в большинстве матчей этот вспомогательный судейский ресурс. Болельщики возмущены, журналисты раздражены, эксперты в растерянности... Зато УАФ продолжает рекламировать VAR как панацею от всех претензий, которые высказываются участниками соревнований в адрес рефери.

Дайте необходимое время арбитрам в совершенстве овладеть этой технологией, чтобы они не дискредитировали ни себя, ни саму идею принятия решений в спорных ситуациях с помощью видео-ассистента. И вообще, не смешите судей своими наивными пустыми призывами в стиле лозунгов КПСС, не давите на них своими интригами и полунамеками. Не пытайтесь спрятать за этой чиновничьей болтовней свою полную профессиональную несостоятельность. Это я обращаюсь к прежней легенде Динамо – Олегу Протасову. Займитесь лучше тем, за что вас когда-то давно любили киевские болельщики. Вопрос судейства – это точно не ваш конек", – сказал Суркис в комментарии изданию РБК-Украина.

Напомним, ранее Олег Протасов заявил, что уровень судейства в Украине низкий, а к футбольному арбитражу всегда были претензии.

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