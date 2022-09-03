Суркис удержал юную звездочку Динамо от перехода в Барселону – президент киевлян допустил, что он талантливее Цыганкова
Президент Динамо Игорь Суркис назвал юного динамовца, который по уровню таланта может превзойти главную звезду киевлян Виктора Цыганкова.
"Здесь сидит футбольный человек, наш пресс-атташе Шахов, который с командой находится 24 часа в сутки. Многие вещи ему тоже не нравятся, что происходит в команде. У кого-то, извините, родственники остались в Украине, а города находятся под обстрелами. Футболисты переживают, волнуются. И это ясно.
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Приведу самый обычный пример. 16-летний футболист Пашко – талантище! Запомните эту фамилию. Семья из Харькова. Конечно, они переживают, потому что в их городе происходят страшные вещи. Они уехали в Европу, где ему предлагали перейти в Барселону, Жирону, Валенсию. Возможно, он даже более талантлив, чем в этом возрасте был Цыганков.
Сегодня он находится в Украине. Благодаря тому, что два месяца мы продолжали убеждать его и семью, что его перспектива дома, а не за границей, он подписал полноценный контракт с клубом. И я очень рад, что мы нашли общий язык", – отметил Суркис в интервью Tribuna.
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