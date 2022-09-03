"Здесь сидит футбольный человек, наш пресс-атташе Шахов, который с командой находится 24 часа в сутки. Многие вещи ему тоже не нравятся, что происходит в команде. У кого-то, извините, родственники остались в Украине, а города находятся под обстрелами. Футболисты переживают, волнуются. И это ясно.

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Приведу самый обычный пример. 16-летний футболист Пашко – талантище! Запомните эту фамилию. Семья из Харькова. Конечно, они переживают, потому что в их городе происходят страшные вещи. Они уехали в Европу, где ему предлагали перейти в Барселону, Жирону, Валенсию. Возможно, он даже более талантлив, чем в этом возрасте был Цыганков.

Сегодня он находится в Украине. Благодаря тому, что два месяца мы продолжали убеждать его и семью, что его перспектива дома, а не за границей, он подписал полноценный контракт с клубом. И я очень рад, что мы нашли общий язык", – отметил Суркис в интервью Tribuna.

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