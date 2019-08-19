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Суркис: У Динамо нет таких финансовых возможностей, как у Шахтера

12:13 300 Читати українською
Суркис: У Динамо нет таких финансовых возможностей, как у Шахтера
Игорь Суркис / фото из соцсетей

Президент Динамо Игорь Суркис заявил, что спокойно относится к критике болельщиков киевлян.

"У нас очень сильный конкурент – донецкий Шахтер. Эта команда хорошо укомплектована, с хорошими финансовыми возможностями и хорошей философией. У киевского Динамо таких финансовых возможностей нет. И это все знают, я этого не скрываю.

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Критиковать можно. Кто-то пусть придет и скажет: мы готовы принять участие в этом процессе становления команды. И с деньгами команду можно не сделать, а без денег точно ее не сделаешь. Решение принято.

Болельщики меня могут критиковать и ругать, но им придется смириться с этим решением. Они меня ругают, матерят – пусть критикуют, я все переживу. Вот если вся эта масса, которая критикует, будет приходить на футбол, тогда можно будет прислушаться. А они не приходят на футбол. Они только сидят в интернете и гадости пишут.

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Возможно, им личность Суркиса не нравится, и они пишут гадости обо мне. Я болельщиков могу слушать эту 41 тысячу, которая пришла подержать команду с Брюгге. Которые, кстати, не освистывали команду, а аплодировали, даже при том, что команда вылетела", – сказал Суркис в эфире программы "Профутбол".

blog_ava
Суркис объяснил, почему назначил наставником Динамо Михайличенко, а не Вернидуба
09:41
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Динамо Киев Динамо Киев Игорь Суркис Шахтер Шахтер
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