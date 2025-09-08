"Я был тогда в молодежной сборной Украины. Это было в 2024 году перед матчем против Сербии. Мне вечером звонит агент и спрашивает, хочу ли я в Динамо. Я говорю, что да, хочу.

Это было в последний день трансферного окна, начало сезона. Мне сказали, что уже вот-вот все готово, но потом они что-то не успели. Я дал свое согласие, но они то ли не успели что-то подписать, то ли Суркис тогда не был в Украине и не могли оформить все документы.

Как сложилось – так сложилось. Для меня это было шоком маленьким. если честно, я не думал, просто сказал "да". Но сейчас думаю, что это произошло к лучшему", – признался Илья Крупский в интервью SportArena.

Напомним, что Илья Крупский летом 2025 года вернулся в Металлист 1925 после аренды в Ворскле.

