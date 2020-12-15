"Да, не получается у Влада Супряги. Но ему надо обрести уверенность, забить несколько голов. Супряге важно сосредоточиться на Динамо и голах за нашу команду, а не думать о зарубежном клубе. Без успешной игры здесь его никто не ждет в сильной западной команде.

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Он отличный парень, талантливый нападающий, которому нужно работать и верить в себя. Сейчас вернется после дисквалификации Беседин и появится серьезная конкуренция за место центрфорварда. А вот кто кому составит эту конкуренцию – я сказать не могу.

У нас перспективная и молодая команда, которой есть куда расти. Главное – это отношение к делу, профессионализм и мотивация. С таким опытным и квалифицированным тренером у нашей молодежи есть все возможности для прогресса и мы очень на это надеемся", – отметил Суркис в интервью официальному сайту Динамо.

Отметим, что Супряга провел 21 матч в составе киевлян в текущем сезоне, записав в свой актив 3 гола и 5 ассистов.

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