Как известно 1 августа Андрей Шевченко объявил об уходе с поста наставника сборной Украины, а новым тренером в итоге был назначен Александр Петраков. Андрей Николаевич отметил, что в будущем рассмотрит вариант как с работой в клубе, так и в другой национальной команде. Вчера, 22 августа, 44-летний тренер присутствовал на поединке Динамо – Десна (4:0).

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"Мы поговорили с Андреем в перерыве, пообщались. Он будет в Киеве дней 10 – договорились встретиться, поговорить. Мы всегда оставались в хороших, добрых отношениях, где бы он ни работал. Он мой друг, я к нему очень тепло отношусь и, надеюсь , это взаимно.

Его будущее? Мы об этом не говорили. Думаю, ему нужно отдохнуть, перезарядить батарейки. Поверьте мне, такой тренер, как он, найдет свое место в хорошем клубе", – рассказал Суркис в эфире программы Профутбол Digital.

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