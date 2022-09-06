"Я знаю – читал слова Суркиса, что если бы были бразильцы, то нас бы и на пушечный выстрел не подпустили бы к команде. Нормально отреагировал. Надо смотреть правде в глаза – так и есть. Это что, какой-то секрет?

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15 футболистов покинули команду или сколько там. Все легионеры ушли, один Траоре остался. Теперь Тейлор и Джурасек приехали. Президент Динамо сказал правду. И я с ним где-то согласен, конечно", – сказал Петряк в интервью изданию Tribuna.

Напомним, что за прошедшие 6 месяцев Шахтер покинули все находившиеся в команде бразильские легионеры. После этого дончане начали массово возвращать из Европы украинцев. В частности, "горняки" подписали Зубкова, Петряка, Михайличенко и Шведа.

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