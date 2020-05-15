"Суркис сказал, что Тоттенхэм недостаточно сильный": экс-легионер Динамо хотел устроить бунт, чтобы уйти из клуба

Бывший полузащитник Динамо Йерко Леко был готов пойти на определенные хитрости ради переезда из Киева в топ-чемпионат.

"Киев – это особая среда, а Суркис – президент, который любит громкие имена. Он хотел, чтобы я покинул Динамо только ради серьезных клубов, как Интер, или что-то вроде этого.

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Например, я помню, что был интерес Тоттенхэма, мы уже договорились практически обо всем, но потом Суркис сказал, что Тоттенхэм недостаточно силен, это не то имя для перехода. Тогда еще Тоттенхэм не был тем, кем он является сегодня, но я даже не знал, когда все происходило, игрок узнает все в конце. Если бы я знал вовремя, то решил бы этот вопрос каким-то инцидентом на тренировке или что-то такое. Тогда они были бы вынуждены меня отпустить", – приводит слова Леко Germanijak.

Напомним, хорватский хавбек защищал цвета Динамо в 2002-2006 годах. С "бело-синими" Йерко дважды становился чемпионом Украины и еще трижды завоевывал Кубок.

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