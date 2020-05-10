"Суркис сказал, что оплатит мою работу без контракта": Бетао вспомнил свой переход в Динамо

Бывший защитник "бело-синих" Бетао рассказал о перипетиях возвращения в киевский клуб.

"В Понте-Прета был плохой период. После пяти лет в Украине и Франции было трудно вернуться в Бразилию. Нужно было пройти тяжелую обратную адаптацию, ведь в Европе и Бразилии совершенно разный футбол. В Европе есть организация обороны, всех линий, а в Понте-Прета на тот момент был такой футбол: все бежали туда или сюда.

Бетао перед возвращением в Динамо мог оказаться в другом клубе УПЛ

Когда я подписал контракт с Понте-Прета, у меня не было сборов. Я просто приехал в команду и сразу начал играть. Провел примерно пять матчей, и почувствовал, что мне трудно. Я поделился этим с тренером, и он сказал, что когда подготовлюсь физически, смогу вернуться на поле. Но футболист на моей позиции играл хорошо, и я уже не смог попасть в состав. Поэтому долго не играл. Не знаю, почему так сложилось, причины этой ситуации знает только Бог.

В конце октября 2014 года я связался с Сергеем Ребровым и представителем международной службы Динамо Анатолием Волком, объяснил ситуацию, что я без команды. Мне было 30 лет и я хотел продолжать играть, не имел лишнего веса, был в хорошей форме и готов был много тренироваться. Спросил – можно ли вернуться в Динамо?

Буквально через день Анатолий прислал мне билет на почту и пригласил в клуб. Я приехал в Киев, и в ноябре-декабре серьезно работал на базе один со второй командой. Перед зимними сборами в 2015-м президент Динамо сказал, что доволен моим профессионализмом и работой, и предложил подписать контракт до конца сезона. Игорь Суркис – это лучший человек: он сказал, что оплатит еще и мою работу без контракта в ноябре и декабре. Я был очень благодарен", – вспомнил Бетао в интервью официальному сайту Динамо.

Напомним, защитник перешел в Динамо из Сантоса за 1,6 млн евро в 2008 году. За "бело-синих" играл до января 2013 года. В 2015-м вернулся в Киев, однако не произвел впечатления на руководство киевлян и после полугода контракт не продлили. Ныне выступает за бразильский Аваи.

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