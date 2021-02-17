"С самого начала эта церемония была комедийной, скажу вам откровенно. Начиная с кандидатов, и заканчивая тем, как она проходила. Обычно церемония транслируется, болельщики могут посмотреть. Такое впечатление, что это все делалось для самих себя. Сегодня же можно критиковать нашу доблестную ассоциацию футбола. Они штрафуют меня, у меня уже скоро деньги закончатся. Такие вещи мне непонятны.

Скрипник завоевал звание лучшего тренера Украины 2020 года

Мне непонятно, каким образом в список лучших тренеров попал Мирча Луческу. Я вам прямо говорю. Он принял команду во втором полугодии, а награду давали за целый 2020 год. Как туда не попал тренер Шахтера, мне тоже непонятно. Мы же должны называть вещи своими именами. Для меня лучший тренер – это мой тренер.

Но если меня спросят, кто сегодня принес больше всех очков в копилку Украины, я отвечу, что донецкий Шахтер. Да, мы в этом году много очков в копилку внесли. Но кто попал в полуфинал Лиги Европы? Донецкий Шахтер. Мое мнение, что тренер "горняков" должен претендовать на место в тройке номинантов, а он даже в нее не попал", – цитирует Суркиса сайт ТК Футбол.

Заметим, что в топ-3 оказались наставник Десны Александр Рябоконь, тренер Динамо Мирча Луческу и коуч Зари Виктор Скрипник. Последний победил в голосовании.

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