"Чувствуется ли при общении с Шевченко, Гусевым и Суркисом, что у них звездные родители? Если откровенно, то вообще нет. Со Славой Суркисом и Лехой Гусевым мы хорошо общаемся, частенько списываемся. С Лехой в последний раз виделись как раз в день харьковского дерби, хотя он тогда за Металлист 1925 и не играл. После матча пообщался с ним, Все хорошо.

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Нет такого, что если ты сын Шевченко/Гусева/Суркиса, то обязательно какой-то задавака или что-то подобное.

Как у Шевченко с украинским языком? Насколько я знаю, то Кристиан его подтягивает. Прошлые разы я общался с ним на английском, потому что ему так комфортнее. Да и я таким образом практикую иностранный язык, что полезно для меня", – сказал Дигтярь в комментарии Українському футболу.

Напомним, на клубном уровне Шевченко-младший выступает за английский Уотфорд. Потомок Гусева текущий сезон проводит в аренде в харьковском Металлисте 1925, а Суркис-младший остается в системе Динамо.

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