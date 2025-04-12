Суркис, Шевченко и Гусев: игрок молодежной сборной Украины рассказал, как ведут себя сыновья звездных родителей
Защитник Металлиста Кирилл Дигтярь высказался относительно своих партнеров по сборной Украины, которые имеют звездных родителей.
"Чувствуется ли при общении с Шевченко, Гусевым и Суркисом, что у них звездные родители? Если откровенно, то вообще нет. Со Славой Суркисом и Лехой Гусевым мы хорошо общаемся, частенько списываемся. С Лехой в последний раз виделись как раз в день харьковского дерби, хотя он тогда за Металлист 1925 и не играл. После матча пообщался с ним, Все хорошо.
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Нет такого, что если ты сын Шевченко/Гусева/Суркиса, то обязательно какой-то задавака или что-то подобное.
Как у Шевченко с украинским языком? Насколько я знаю, то Кристиан его подтягивает. Прошлые разы я общался с ним на английском, потому что ему так комфортнее. Да и я таким образом практикую иностранный язык, что полезно для меня", – сказал Дигтярь в комментарии Українському футболу.
Напомним, на клубном уровне Шевченко-младший выступает за английский Уотфорд. Потомок Гусева текущий сезон проводит в аренде в харьковском Металлисте 1925, а Суркис-младший остается в системе Динамо.
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