Суркис серьезно рассматривал кандидатуру Вернидуба на пост наставника Динамо, – журналист

Известный футбольный журналист Сергей Болотников рассказал, кто мог возглавить Динамо кроме Алексея Михайличенко.

"Точно знаю, что Игорь Суркис рассматривал Вернидуба, серьезно рассматривал как вариант. Но не знаю, почему решил в итоге к нему не обращаться", – сказал Болотников в программе ТаТоТаке.

Михайличенко – официально главный тренер Динамо

Напомним, Игорь Суркис уволил Александра Хацкевича с поста главного тренера Динамо после вылета команды из квалификации Лиги чемпионов.

Новым наставником команды стал Алексей Михайличенко, который уже возглавлял Динамо в сезонах 2002-2004. Контракт подписан по схеме 2+1.

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