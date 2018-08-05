Суркис: Селекционная служба работает и предлагает Хацкевичу форвардов

Президент Динамо Игорь Суркис рассказал, что киевляне продолжают искать усиление в линию атаки.

"Я не буду сейчас говорить по кандидатурам. Селекционная служба работает и предлагает варианты Хацкевичу, который выбирает. Мы хотели бы пригласить нападающего, который явно усилит игру команды, а не просто для отметки, что он есть.

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Тренерский штаб в ближайшее время определится и в ближайших матчах он (возможеный нападающий – прим.ред) нам вряд ли поможет, поскольку разница в готовности. Те же бразильцы – хорошие футболисты, которые находятся пока не в лучших кондициях, но постепенно они адаптируются.

Вчера смотрел за Сидклеем и он достаточно уверенно сыграл по сравнению с предыдущими играми. Надеюсь, что у нас будет хорошая конкуренция и мы будем бороться на всех фронтах", – рассказал Суркис Football Hub.

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