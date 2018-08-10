Суркис: Динамо продолжает искать нападающего

Президент Динамо Игорь Суркис рассказал, что столичный клуб продолжает поиски форварда несмотря на то, что киевляне подписали 18-летнего нападающего СК Днепр-1 Владислава Супрягу.

"Мы продолжаем искать нападающего, который сразу же, с первых матчей мог бы нас усилить, но, повторюсь, такого, который безболезненно и быстро адаптируется в команде.

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Штаб Хацкевича вместе с селекционной службой продолжают поиски", – рассказал президент Динамо пресс-службе "бело-синих".

Отметим, сегодня Динамо объявило о трансфере форварда Владислава Супряги. По информации СМИ, киевляне заплатили за 18-летнего футболиста 6 млн евро.

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