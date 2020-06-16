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Суркис сдержал обещание помочь клубам Первой лиги – президент Динамо раскрыл сумму

16:38 88 Читати українською
Суркис сдержал обещание помочь клубам Первой лиги – президент Динамо раскрыл сумму
Игорь Суркис / Фото из открытых источников

Президент Динамо Игорь Суркис выделит собственные средства для клубов Первой лиги, которые не могут оплатить тестирование игроков на коронавирус.

"Я обещал финансово помочь тем клубам Первой лиги, у которых нет средств на тестирование команды на COVID-19.

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Такой безвозвратный целевой благотворительный взнос от Динамо в сумме 500 тысяч гривен сегодня будет перечислен в адрес ПФЛ. Дай Бог, чтобы все были здоровы и скорее вернулись к привычному ритму футбольной жизни..." – цитирует Суркиса официальный сайт Динамо.

Напомним, после долгих месяцев обсуждений Первая лига все же приняла решение о возобновлении сезона. Ближайший тур состоится 24 июня.

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Динамо Киев Динамо Киев Первая лига Игорь Суркис коронавирус
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