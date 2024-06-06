Киевский клуб закрыл трансфер центрхава Александра Пихаленка из СК Днепр-1. Впрочем, это еще не означает, что кто-то из лидеров полузащиты Динамо уже пакует чемоданы.

Динамо официально сообщило о трансфере Пихаленка

"Сейчас у меня нет ни одного официального предложения по кому-то из наших лидеров – будь то Шапаренко, или Буяльский. Но стоять на паперти с протянутой рукой Динамо не будет. Будет рассматривать только достойные варианты, которые могут появиться, например, после Евро", – отрезал Суркис в комментарии ТаТоТаке.

Добавим, что 25-летний Шапаренко провел в прошлом сезоне 26 матчей, оформив 5 голов и 8 ассистов. Его цена по Transfermarkt составляет 6 млн евро. Статистика 31-летнего Буяльского – 28 матчей, 10 голов и 9 ассистов. Капитана Динамо также оценивают в 6 млн евро.

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