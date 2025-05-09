"18-летний Денис Бойко... Такой себе ветреный человек. Хотелось бы, наверное, пожелать себе в 18 лет больше прислушиваться к старшим, больше слышать их советы, потому что в таком клубе, как Динамо, когда уже в 18 лет тебя развращают – а это развращение в какой-то степени – большой заработной платой, имеешь много чего интересного, у тебя жизнь, наверное, немножко отличается от всех остальных твоих 18-летних ровесников.

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Здесь очень важно не потеряться, очень важно сдержаться и пройти этот путь правильно. И для этого есть такие люди, как тот же президент Игорь Михайлович Суркис, который, с одной стороны, развращал финансовыми условиями молодых, но уже перспективных футболистов. С другой стороны, он, как отец, пытался абсолютно каждого футболиста удержать в нормальных человеческих рамках, чтобы эти финансовые условия не сломали их.

Это его выбор, что касается финансовых условий. Он, в принципе, делал, что хотел – и это нормально. Подписывались контракты – и это абсолютная норма. Но то, что он делал потом, как он воспитывал футболистов, как пытался донести до них, что надо концентрироваться именно на игре. Я его услышал. Была у меня одна ситуация – там, где также я, наверное, не сдержался. Я не говорю сейчас про деньги, но где-то заигрался, наверное, где-то немножко взлетел куда-то, непонятно куда.

И в этот момент очень важно прислушиваться к взрослым, к тренерам, к руководителям, к людям, которые уже прошли какую-то часть жизни, имеют колоссальный опыт и могут тебе честно, откровенно посоветовать, что нужно делать в той или иной ситуации. И именно умение слышать и прислушиваться хотелось бы себе 18-летнему пожелать в тот момент", – рассказал экс-голкипер киевлян на своем YouTube-канале.

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