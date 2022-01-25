Президент Динамо Игорь Суркис признался, почему он и президент Шахтера Ринат Ахметов до сих пор не покинули свои клубы.

"Я с Ринатом Леонидовичем в очень хороших отношениях. Я бы даже сказал, что в дружеских. Единственный спор, который между нами происходит – хорошо свистнул судья или плохо. Разные у нас моменты были в жизни. Мы и ссорились, и из-за прессы... Но есть одна хорошая фраза: ссорились за одну минуту, а мирились за одну секунду.

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И он правильно говорит, что деньги на последнем месте, а футбол – в сердце, в душе. Мы с ним это переживаем, это происходит через нас. Мы любим футбол. Мы остались, потому что имеем огромную любовь к футболу. И больше, чем к деньгам и другим. Так же это касается моего брата и тех людей, которые меня окружают в клубе и делают все возможное, чтобы киевское Динамо становилось лучше", – рассказал Суркис в программе Бомбардир.

Напомним, что Игорь Михайлович занимает должность президента Динамо с 2002 года, а Ринат Ахметов стал президентом Шахтера в 1996 году.

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