toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
УКРАИНА - СЕРБИЯ КОЛУМБИЯ U-20 - УКРАИНА U-20 ЕВРО-2020 ТРАНСФЕРЫ

Суркис рассказал о трансферных планах Динамо – несколько игроков могут уйти из клуба

15:33 90 Читати українською
Суркис рассказал о трансферных планах Динамо – несколько игроков могут уйти из клуба
Игорь Суркис / ФК Динамо

Президент Динамо Игорь Суркис обнародовал планы "бело-синих" на ближайшее трансферное окно. По словам президента "бело-синих", массовых подписаний ожидать не стоит.

Напомним, вчера стало известно о продлении контракта Александра Хацкевича с Динамо. Новое соглашение будет действовать 2 года.

"Что касается трансферов, то одно подписание у нас уже есть – это Кадири. Тымчика из Зари мы возвращаем, это тоже трансфер, ведь его 2 года не было в команде. Планируем еще усиление – немного, но одну-две позиции мы рассчитываем усилить.

Хавбек Динамо Булеца может продолжить карьеру в Италии

Главный тренер категорически против того, чтобы усиливаться для количества. Надо подписать такого игрока, который бы сразу помог команде. Мы уже купили Кадири по рекомендации главного тренера. Надеюсь, что он усилит игру команды как в обороне, так и в центре поля. Причем работу над его трансфером мы начали около двух месяцев назад – Хацкевич очень хотел этого футболиста, даже несмотря на неопределенность со своим будущим в Динамо.

У нас есть Булеца, Попов, Цитаишвили, Смирный, Алибеков, которые готовы играть в первой команде. Но они вынуждены выдерживать конкуренцию – возможно, мы отдадим кого-то из них в аренду, чтобы они росли", – рассказал Суркис в эфире Youtube-канала Динамо.

Новачок Динамо відмовився від російського паспорта і прийняв пропозицію екс-тренера Карпат – все про "принца" Кадірі

blog_ava
Днепр прекратит существование – часть игроков перейдет в структуру СК Днепр-1
06:00
1570
Теги
Динамо Киев Динамо Киев Сергей Булеца Сергей Булеца Георгий Цитаишвили Георгий Цитаишвили Трансферы Динамо Киев Денис Попов Денис Попов Игорь Суркис Трансферы Александр Хацкевич Александр Хацкевич Главное
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
44
мин
Колумбия U-20
16:30
Украина U-20
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук