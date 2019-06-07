Суркис рассказал о трансферных планах Динамо – несколько игроков могут уйти из клуба

Президент Динамо Игорь Суркис обнародовал планы "бело-синих" на ближайшее трансферное окно. По словам президента "бело-синих", массовых подписаний ожидать не стоит.

Напомним, вчера стало известно о продлении контракта Александра Хацкевича с Динамо. Новое соглашение будет действовать 2 года.

"Что касается трансферов, то одно подписание у нас уже есть – это Кадири. Тымчика из Зари мы возвращаем, это тоже трансфер, ведь его 2 года не было в команде. Планируем еще усиление – немного, но одну-две позиции мы рассчитываем усилить.

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Главный тренер категорически против того, чтобы усиливаться для количества. Надо подписать такого игрока, который бы сразу помог команде. Мы уже купили Кадири по рекомендации главного тренера. Надеюсь, что он усилит игру команды как в обороне, так и в центре поля. Причем работу над его трансфером мы начали около двух месяцев назад – Хацкевич очень хотел этого футболиста, даже несмотря на неопределенность со своим будущим в Динамо.

У нас есть Булеца, Попов, Цитаишвили, Смирный, Алибеков, которые готовы играть в первой команде. Но они вынуждены выдерживать конкуренцию – возможно, мы отдадим кого-то из них в аренду, чтобы они росли", – рассказал Суркис в эфире Youtube-канала Динамо.

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