Недавно турецкая пресса сообщила, что Трабзонспор заинтересован в трансфере украинца. Для наставника "бордово-синих" Шенола Гюнеша Николай Шапаренко является приоритетным вариантом.

Шапаренко может воссоединиться с украинцем в Европе – Коуч 7-кратного чемпиона будет просматривать звезду Динамо в матче сборной

В Турции писали, что контракт полузащитника с Динамо рассчитан до 2025 года, впрочем Игорь Суркив пролил свет на срок действия соглашения.

"У Шапаренко контракт заканчивается летом 2026 года, а не, как пишут, – в 2025-м", – цитирует Игоря Суркиса sport-express.

Николай находится в системе Динамо с 2015 года. За основу киевлян он дебютировал в 2018 году. В целом Шапаренко сыграл за "бело-синих" в 189 матчах во всех турнирах. В его активе 27 голов и 33 результативные передачи.

Украина зависит от пороховой бочки в Албании, Польше пахнет провалом, Дешама добивают: редактор vs читатели в Лиге наций