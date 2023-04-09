"Сидорчук и Нещерет. Руслан молодой парень, но пока нельзя назвать его лидером среди наших вратарей.

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Я думаю, что ребята должны объединиться. Буяльский три игры пропустил. Финальный свисток – все, он не имел права никого оскорблять. Он не должен был этого делать. Эмоции нужно контролировать. Но сейчас он будет играть, и я думаю, что с каждым туром мы будем набирать", – сказал Суркис в эфире ПРОФУТБОЛ Digital.

Напомним, что Буяльский получил свою красную карточку за нецензурную лексику в адрес арбитра уже после матча с СК Днепр-1. За это КДК УАФ дисквалифицировал лидера киевлян на 3 матча. Виталий сыграл за киевлян 29 поединков в текущем сезоне, в которых отличился 12 голами и 6 ассистами.

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