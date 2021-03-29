"Не забываем, что Динамо не играло в Лиге чемпионов три года подряд, поэтому благодарны Луческу. Мы попали туда благодаря ему", – сказал Суркис в комментарии AntenaSport.

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Динамовцы соревновались на групповом этапе ЛЧ с Барселоной, Ювентусом и Ференцварошем. Подопечные Луческу финишировали на третьем месте, выйдя в плей-офф Лиги Европы.

Напомним, действующий контракт румынского специалиста с киевлянами рассчитан до лета 2022-го.

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