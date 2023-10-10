"Только что был у Кента. Кент поправляется, все с ним хорошо. Он уже в состоянии реабилитации.

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Игорь Суркис проплатил еще на 10 дней вперед за его реабилитацию. Так что он выздоравливает. Спасибо еще раз и Динамо, и, конечно же, Михалычу Суркису. Так что скоро кент поправится, все с ним будет хорошо. Он – красавец", сказал Алиев в сториз на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, совместными усилиями Милевского в ужасном состоянии удалось положить в клинику, где он сейчас проходит реабилитацию от алкогольной зависимости.

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