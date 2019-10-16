Суркис прокомментировал выход сборной Украины на Евро-2020 после победы над Португалией

Президент Динамо Игорь Суркис поделился эмоциями от победы сборной Украины над Португалией, которая обеспечила команде Шевченко выход в основную часть Евро-2020.

"Просто феерия. Такого матча на НСК Олимпийский давно не видел. Причем не только в исполнении сборной, но и наших клубов. Атмосфера просто сумасшедшая.

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Поздравляю всех нас с выходом на Евро. Сама игра сборной – замечательная. Браво, Шевченко. Надеюсь, что с такой игрой мы можем далеко пройти", – сказал Суркис в комментарии Футбол 1.

Отметим, что сборная Украины одолела португальцев (2:1) в матче отбора к Евро-2020 и оформила досрочный выход на континентальный форум. Голами отметились Роман Яремчук и Андрей Ярмоленко.

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