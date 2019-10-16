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Суркис прокомментировал выход сборной Украины на Евро-2020 после победы над Португалией

09:42 246 Читати українською
Суркис прокомментировал выход сборной Украины на Евро-2020 после победы над Португалией
Игорь Суркис / Фото из соцсетей

Президент Динамо Игорь Суркис поделился эмоциями от победы сборной Украины над Португалией, которая обеспечила команде Шевченко выход в основную часть Евро-2020.

6’ Роман Яремчук
27’ Андрей Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
 
Криштиану Роналду 73’
6’ Роман Яремчук
27’ Андрей Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
73’ Криштиану Роналду

"Просто феерия. Такого матча на НСК Олимпийский давно не видел. Причем не только в исполнении сборной, но и наших клубов. Атмосфера просто сумасшедшая.

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Поздравляю всех нас с выходом на Евро. Сама игра сборной – замечательная. Браво, Шевченко. Надеюсь, что с такой игрой мы можем далеко пройти", – сказал Суркис в комментарии Футбол 1.

Отметим, что сборная Украины одолела португальцев (2:1) в матче отбора к Евро-2020 и оформила досрочный выход на континентальный форум. Голами отметились Роман Яремчук и Андрей Ярмоленко.

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Теги
Евро-2020 Украина - Португалия Сборная Украины Динамо Киев Динамо Киев Украина Украина Игорь Суркис
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