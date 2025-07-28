Президент Динамо Игорь Суркис отреагировал на информацию о предложении Марселя по Тарасу Михавко.

Сегодня футбольный комментатор Виктор Вацко рассказал, что, по слухам, Динамо получало от Марселя предложение по трансферу Тараса Михавко. На это сообщение сразу отреагировал владелец столичной команды Игорь Суркис.

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"Это все сплетни. Ни один клуб еще не делал официального предложения по Михавко", – заявил президент Динамо в комментарии изданию Blik.

Добавим, что в инсайде Вацко речь шла о 15 миллионах евро. Контракт 20-летнего центрального защитника с Динамо действует до лета 2028 года.

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