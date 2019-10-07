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Суркис прокомментировал скандальную победу Динамо над Колосом

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Суркис прокомментировал скандальную победу Динамо над Колосом
Игорь Суркис / Фото ФК Динамо

Президент Динамо Игорь Суркис оценил выступление своих игроков в матче десятого тура УПЛ против Колоса.

55’ Максим Максименко
 
Владимир Шепелев 49’
Виктор Цыганков 56’
Артем Беседин 66’
Артем Беседин 81’
Беньямин Вербич 90+6’
49’ Владимир Шепелев
55’ Максим Максименко
56’ Виктор Цыганков
66’ Артем Беседин
81’ Артем Беседин
90+6’ Беньямин Вербич

"Первый пенальти? Мне сложно сказать, поскольку я сверху смотрел, нужно пересмотреть повторы. Три пенальти было. Первый, думаю, был, рука была. Эмоции? Выиграли, первый тайм был тяжелый. Заметно, что команда устала, и этот перерыв на матчи сборных пойдет на пользу тем, кто не поедет на них.

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О надежности нашей обороны лучше расспрашивать наших тренеров. Михайличенко работал еще с Лобановским. Надежность в обороне – прежде всего. Все остальное – потом. Свой момент мы реализуем даже при плохой игре. Разумеется, если ты не пропускаешь – ты не проиграешь. Нужно реализовывать свои моменты. Хотелось бы, конечно, более целостный, зрелищный футбол в двух таймах. Всему свое время", – сказал Суркис в комментарии Dynamo.kiev.ua.

Напомним, в матче с Колосом Динамо одержало свою четвертую победу подряд в рамках чемпионата Украины.

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Колос - Динамо Киев Динамо Киев Динамо Киев Игорь Суркис
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