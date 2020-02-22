Суркис прокомментировал ситуацию относительно допинг-скандала с Бесединым

Президент Динамо Игорь Суркис рассказал, когда станет известен вердикт относительно форварда "бело-синих" Артема Беседина, который попал в допинг-скандал.

"24 февраля УЕФА примет решение. Будем бороться за него до последнего. 24 февраля мы будем знать решение в отношении него. Что он принимал? Я не знаю.

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Не хватает ли его Динамо? Он нам просто необходим", – цитирует Суркиса dynamo.kiev.ua.

Напомним, форвард Динамо провалил допинг-тест после матча 5-го тура Лиги Европы против Мальме. Беседину грозит дисквалификация на 4 года.

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