toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
ДИНАМО КИЕВ - ВОРСКЛА ЛЕСТЕР СИТИ - МАНЧЕСТЕР СИТИ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЧЕЛСИ - ТОТТЕНХЭМ

Суркис прокомментировал ситуацию относительно допинг-скандала с Бесединым

21:11 314 Читати українською
Суркис прокомментировал ситуацию относительно допинг-скандала с Бесединым
Артем Беседин / фото из открытых источников

Президент Динамо Игорь Суркис рассказал, когда станет известен вердикт относительно форварда "бело-синих" Артема Беседина, который попал в допинг-скандал.

"24 февраля УЕФА примет решение. Будем бороться за него до последнего. 24 февраля мы будем знать решение в отношении него. Что он принимал? Я не знаю.

WADA может ускорить рассмотрение дела Беседина – представители игрока убеждены в его невиновности

Не хватает ли его Динамо? Он нам просто необходим", – цитирует Суркиса dynamo.kiev.ua.

Напомним, форвард Динамо провалил допинг-тест после матча 5-го тура Лиги Европы против Мальме. Беседину грозит дисквалификация на 4 года.

"Не имею права": главный врач Динамо – об отстранении из-за допинг-скандала с Бесединым

blog_ava
Челси – Тоттенхэм: онлайн-трансляция лондонского дерби – как это было
14:20
2183
Теги
Динамо Киев Динамо Киев Артем Беседин Артем Беседин Игорь Суркис
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
14
час
:
27
мин
Дженоа
13:30
Лацио
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук